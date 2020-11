PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag den Handel ohne einheitliche Tendenz beendet. Während in Prag und Moskau die Leitindizes im Plus schlossen, gingen die Aktienmärkte in Warschau und Budapest schwächer aus dem Handel.

Nachdem die Börse in Warschau am Vortag wegen eines Feiertags geschlossen war, konnte sie sich dem negativen Trend an den internationalen Leitbörsen nicht entziehen. So schloss der polnische Leitindex Wig-20 mit einem Minus von 0,44 Prozent bei 1771,49 Zählern. Der breiter gefasste Wig gab um 0,10 Prozent auf 51 229,23 Punkte nach.