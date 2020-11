Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Bekanntermaßen bestätigte der BGH mit Urteil vom 25.05.2020, VIZR 252/19, dass Käufern von Dieselfahrzeugen mit EA189-MotorenSchadensersatzansprüche gegen VW wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigenSchädigung zustehen. Damit ist die Rechtslage grundsätzlich geklärt. VieleBetroffene, die bislang noch nichts unternommen haben, ärgern sich und glauben,dass es jetzt zu spät sei. Dies ist jedoch ein Irrglaube! "Nach unsererRechtsauffassung, die jetzt auch durch eine aktuelle Entscheidung des LG Bambergvom 03.11.2020, 42 O 157/20, bestätigt wurde, können Geschädigte vielmehr auchim Jahr 2020 noch erfolgsversprechend klagen", halten Dr. Marcus Hoffmann undMirko Göpfert, Partner der im Verbraucherschutzrecht tätigen Kanzlei Dr.Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg fest, die das Urteil erstrittenhabenEntgegen der nahezu einhelligen öffentlichen Meinung sindSchadensersatzansprüche auch für Besitzer der Marken VW, Audi, Seat und Skodamit Dieselmotoren des Typs EA 189 mit Nichten bereits mit Ablauf des 31.12.2019verjährt. Vielmehr können diese auch im Jahr 2020 noch erfolgversprechenddurchgesetzt werden. Dies zeigt nunmehr auch eine aktuelles, durch dieNürnberger Rechtsanwälte erstrittenes Urteil des LG Bamberg vom 03.11.2020, 42 O157/20.Streitgegenständlich in dem Verfahren vor dem LG Bamberg war der "berüchtigte"Motor des Typs EA189, bei welchem der Bundesgerichtshof ja die Haftung von VWfestgestellt hat. Die Klage gegen VW wurde nach Mandatierung der Kanzlei Dr.Hoffmann & Partner im Jahr 2020 eingereicht, wobei es zuvor keineverjährungshemmenden Maßnahmen gab. Insbesondere hatte sich der Kläger nicht ander VW-Musterfeststellungsklage vor dem OLG Braunschweig beteiligt. "Daher erhobVW die Einrede der Verjährung. Hierbei verwies VW wie in sämtlichenSchadensersatzprozessen pauschal auf ein "Bekanntwerden des VW-Abgasskandals" imSeptember 2015, so dass die Ansprüche wegen der dreijährigen Verjährungsfristangeblich bereits mit Ablauf des Jahres 2018 verjährt gewesen seien.Auch vor dem LG Bamberg vertrat die Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwältedemgegenüber ganz entschieden die Auffassung, dass die Mitteilungen desVW-Konzerns Ende 2015 über "Unregelmäßigkeiten" bei Dieselmotoren des Typs EA189 nicht geeignet sind, die Verjährung auszulösen. Dies wurde bereits in zweidurch die Nürnberger Rechtsanwälte geführten Verfahren vor dem LG Nürnberg-Fürthbestätigt. In seinen Urteilen vom 27.11.2019, Az.: 9 O 3056/19 und vom