Der IT-Konzern Cancom hat am Donnerstag Neunmonatszahlen für 2020 vorgelegt. Gemeldet wird ein Umsatzanstieg von 1,13 Milliarden Euro auf 1,22 Milliarden Euro. „Die Belebung des Service-Geschäfts sowie die weiterhin robuste Nachfrage nach IT Lösungen für mobiles Arbeiten waren im dritten Quartal die Treiber dieser positiven Umsatzentwicklung”, so das Unternehmen. Auf EBITDA-Basis melden die Münchener einen Gewinnrückgang von ...