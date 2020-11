Pacific Drilling startet Stimmeinholung für zuvor vereinbarten Reorganisationsplan

Die Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) gab heute bekannt, dass sie mit der Aufforderung zur Stimmabgabe zu ihrem geplanten zuvor vereinbarten Reorganisationsplan gemäß Chapter 11 beginnt. Am 10. November hat der United States Bankruptcy Court for the Southern District of Texas – Houston Division (das „Konkursgericht“) unter anderem Folgendes angeordnet: (i) die vorbehaltliche Genehmigung der Offenlegungserklärung für den ersten überarbeiteten gemeinsamen Reorganisationsplan der Pacific Drilling S.A. und ihrer Schuldner-Tochtergesellschaften gemäß Chapter 11 des Insolvenzrechtsgesetzes der Vereinigten Staaten (die „Offenlegungserklärung“) und (ii) Planung einer kombinierten Anhörung am 21. Dezember 2020 zur Beratung über (a) die endgültige Genehmigung der Offenlegungserklärung und (b) die Bestätigung des ersten überarbeiteten gemeinsamen Reorganisationsplans der Pacific Drilling S.A. und ihrer Schuldner-Tochtergesellschaften gemäß Chapter 11 des Insolvenzrechtsgesetzes der Vereinigten Staaten (der „Plan“). Die Frist für die Abstimmung endet am 14. Dezember 2020 um 17.00 Uhr (geltender Central Time).

Der Plan unterliegt der Genehmigung durch das Konkursgericht, weshalb die endgültigen Bedingungen der Umstrukturierungsmaßnahmen abweichen können. Sofern er genehmigt wird, sieht der Plan Folgendes vor: