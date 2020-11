Medicago und GSK geben Beginn klinischer Studien der Phase 2/3 mit dem adjuvantierten COVID-19-Impfstoffkandidaten bekannt

„Unsere Ergebnisse aus der Phase-1-Studie des adjuvantierten Impfstoffkandidaten waren sehr ermutigend und unterstützen vollumfänglich eine weitere klinische Prüfung“, so Nathalie Landry, Executive Vice President, Scientific and Medical Affairs bei Medicago.

Thomas Breuer, Chief Medical Officer GSK Vaccines, erklärte: „Es ist die erste von mehreren Kooperationen mit dem COVID-19-Impfstoffkandidaten von GSK, die mit der klinischen Prüfung der Phase 2/3 beginnt. Es ist ein wichtiger Schritt nach vorne bei unserem Beitrag zur weltweiten Bekämpfung der Pandemie. Wir sind äußerst erfreut über die sehr viel versprechenden Ergebnisse aus der Phase-1-Studie des COVID-19-Impfstoffkandidaten von Medicago in Kombination mit dem Pandemie-Adjuvans von GSK. Die nachgewiesene Dosiseinsparung sowie die starke Immunantwort aufgrund des Adjuvans von GSK stimmen uns zuversichtlich, in Zusammenarbeit mit Medicago einen wirksamen Impfstoff mit einem akzeptablen Sicherheitsprofil bereitstellen zu können.“

Der Coronavirus-ähnliche Partikel-COVID-19-Impfstoffkandidat (CoVLP) besteht aus rekombinantem Spike-(S)-Glykoprotein, das als virusähnliche Partikel (VLPs) exprimiert wird.

Bei der Studie wird ein Multi-Portion-Design verwendet, um zu bestätigen, dass die gewählte Formulierung und das Dosierungsschema von CoVLP (zwei Dosen von 3,75 µg CoVLP in Kombination mit dem pandemischen Adjuvans von GSK im Abstand von 21 Tagen) ein annehmbares Immunogenitäts- und Sicherheitsprofil bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18-64 Jahren und bei älteren Probanden im Alter von 65 Jahren und darüber aufweisen.

Der Abschnitt der Studie der Phase 2 ist eine randomisierte, Beobachter-verblindete, Plazebo-kontrollierte Studie zur Prüfung der Sicherheit und Immunogenität des adjuvantierten rekombinanten COVID-19-Impfstoffkandidaten pflanzlichen Ursprungs bei Probanden ab 18 Jahren. Sie wird an mehreren Standorten in Kanada und, nach Genehmigung der FDA, in den USA an einer Population durchgeführt, die sich aus gesunden Erwachsenen (18-64 Jahre) und älteren Erwachsenen (über 65 Jahre) zusammensetzt. Jede Altersgruppe zählt mehr als 300 Probanden, die im Verhältnis 5:1 randomisiert werden, und erhält den adjuvantierten CoVLP-Impfstoffkandidaten: Placebo und mit 2:1 Stratifizierung bei älteren Erwachsenen (65-74 und ≥75). Alle Probanden werden über einen Zeitraum von zwölf Monaten nach der letzten Impfung beobachtet, um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Immunantwort auf den Impfstoffkandidaten zu beurteilen.