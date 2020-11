Arria NLG gibt neue Erweiterung mit "intelligenten gesprochenen Erklärungen" für Power-BI-dashboards bekannt - jetzt verfügbar auf Microsoft AppSource

Morristown, N.j. (ots/PRNewswire) - Die neueste Erweiterung bietet sofortig

(ohne Code) nutzbare, natürlich gesprochene Erklärungen, damit man wichtige

Erkenntnisse basierend auf allen visuellen Darstellungen und zugrundeliegenden

Daten des Dashboards schnell identifizieren, verstehen, kommunizieren und in

Handlungen umsetzen kann.



Arria NLG gab

%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978697-1%26h%3D934819278%26

u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.arria.com%252F%26a%3DArria%2BNLG&a=Arria+NLG) gab

heute eine leistungsstarke neue Version von Arria for Power BI

/c/link/?t=0&l=de&o=2978697-1&h=3537354678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2

F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2978697-1%26h%3D3902113951%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww

bekannt, die eine Erweiterung besitzt, die jedem Nutzer von Microsoft Power BI

bekannt, die eine Erweiterung besitzt, die jedem Nutzer von Microsoft Power BI

intelligente Erklärungen in natürlicher Spracherzeugung (NLG) bietet.





Bisher mussten sich die Power-BI-Dashboard-Ersteller mit einem ärgerlichenProblem auseinandersetzen: Während Sie in der Lage waren, wunderschöne,datengestützte visuelle Dashboards zu erstellen, wurde der volle Wert allerzugrundeliegenden Daten in der Regel nicht offengelegt und einige derwichtigsten Erkenntnisse wurden oft übersehen und konnten nur durch eine Reihevon tiefgehenden Drill-downs gefunden werden. Betrachter werfen häufig nur einenBlick auf die Bilder und treffen Entscheidungen, ohne alle Fakten zu kennen.Darüber hinaus sind Dashboard-Betrachter im gesamten Unternehmen nicht immerkonsistent in ihrer Fähigkeit, die präsentierten Informationen zu verstehen undzu interpretieren, was riskant sein kann.Laut Gartner "haben BI-Plattformen durch die Visualisierung von Daten ininteraktiven Dashboards bedeutende Fortschritte gemacht ... Visualisierungenverdecken jedoch oft, was für die Daten von Bedeutung ist, und vielen Benutzernfehlt die Fähigkeit, statistisch signifikante visuelle Einblicke vollständig zuinterpretieren. Mit der Hinzufügung von NLG präsentieren erweiterteAnalyseplattformen automatisch eine schriftliche oder gesprochenekontextbasierte Erzählung oder Erklärung der aus den Daten gezogenenErkenntnisse. Neben der Visualisierung informiert diese den Nutzer darüber, wasfür ihn am wichtigsten ist, damit er angemessen auf die Daten reagieren kann."Verbesserte Entscheidungsfindung mit besser verständlichen DashboardsMit Arria for Power BI haben Dashboard-Benutzer das Beste aus beiden Welten -Visualisierungen, unterstützt durch Erklärungen der Daten in natürlicher