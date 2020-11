Offizielle Erklärung des Unternehmens zum Börsengang von Hyosung TNS

Hyosung TNS, die Muttergesellschaft von Hyosung America, hat ihre Absicht angekündigt, einen Börsengang („IPO“) an der koreanischen Börse einzuleiten. Der genaue Zeitpunkt, der Umfang und die Struktur des Börsengangs wurden noch nicht endgültig festgelegt, aber die Hyosung Corporation, die südkoreanische Holdinggesellschaft, beabsichtigt, Mehrheitseigentümer von Hyosung TNS zu bleiben. KB Securities Co. und Daishin Securities Co. wurden als Konsortialführer für dieses Vorhaben gewählt.

Der Börsengang wird eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie der Hyosung Corporation spielen und das volle Marktpotenzial des Geschäfts von Hyosung TNS, das in den letzten drei Jahren starke finanzielle Erfolge erzielt hat, ausschöpfen. Der Börsengang wird die weltweite Markenbekanntheit erhöhen, zu einer Ausweitung der F&E-Investitionen für technische Innovationen führen und die weltweite Expansion mit dem Ziel, Weltmarktführer zu werden, vorantreiben.