JEFFERIES belässt NATIONAL GRID auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1060 Pence belassen. Das erste Geschäftshalbjahr sei angesichts herausfordernder Umstände ermutigend gewesen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erachtete seine Gewinnschätzung (EPS) für das Gesamtjahr des britischen Netzbetreibers als gut untermauert./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 15:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 15:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.