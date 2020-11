Bielefeld (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat recht: Das

Urteil des Verfassungsgerichts betrifft nur einen "Randbereich" des geplanten

Atomausstiegs. Doch zugleich zielt es auf einen Kernbereich des

Regierungshandelns: nämlich den, ordentliche Gesetze zu machen.



Für Schulze ist es schlicht peinlich, was die Richter zu dem Gesetz aus ihrem

Ministerium zu sagen haben: Das Paragrafenwerk sei aus formalen Gründen niemals

in Kraft getreten, Teile der Entschädigungsregelung seien "unzumutbar", es müsse

"alsbald" eine Neuregelung her. Jeder Rechtsreferendar würde nach einer solchen

Beurteilung über einen Berufswechsel nachdenken.







Welche deutsche Region muss eines Tages als Standort für das noch immer fehlende

Endlager herhalten? Wie lässt sich der gleichzeitige Ausstieg aus Atomenergie

und Kohleverstromung schaffen, ohne dass die Kosten ins Unendliche steigen?



Die heiße Nadel ist für solche Vorhaben das denkbar schlechteste Instrument.

Hoffentlich hat das nun auch die Ministerin verstanden.



