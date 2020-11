Bentley Systems stellt 100 Millionen US-Dollar Risikokapital für Accelerate bereit Digitale Infrastruktur Zwillinge

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Gründung von Bentley iTwin Venturesbekannt. So soll in vielversprechende Technologieunternehmen investiert werden, um die neuen Möglichkeiten digitaler Infrastruktur-Zwillingslösungen für Straßen, Eisenbahnen, Wasserwege, Brücken, Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen und andere Infrastrukturanlagen zu erkunden.

Bentley iTwin Ventures ist ein Risikokapitalfond mit Einlagen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, der durch Co-Investitionen in Start-ups und aufstrebende Unternehmen Innovationen fördern will, die für das Ziel von Bentley Systems, bessere Infrastruktur durch Digitalisierung zu schaffen, von strategischer Bedeutung sind. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Investitionen in transformative digitale Zwillingslösungen, welche die Planung, die Simulation, den Bau und/oder den Betrieb der physischen Infrastruktur unterstützen.