FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zur abflachenden Kurve der Neuinfektionen

Die Kurve der Neuinfektionen steigt nicht mehr so stark, er sei "vorsichtig optimistisch", sagt Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Also Bahn frei für baldige Lockerungen oder wenigstens das Versprechen, Weihnachten wie immer feiern zu können? Leider nicht ganz. Natürlich ist es ein positives Signal, dass der rasante Anstieg gebremst werden konnte - eines, das auf eine entspanntere Situation in den nächsten Wochen hoffen lässt. Gleichwohl sollte man nicht ausblenden, dass die Zahlen weiter zunehmen, nur nicht mehr so schnell. Und noch ist ungewiss, wie sich die Lage auf den Intensivstationen entwickelt, wo sich die Neuinfektionen erst mit Verzögerung spiegeln. Aber vielleicht zeigen Abstandhalten, Masken und andere Einschnitte erste positive Effekte. Das würde freilich bedeuten, dass die auferlegten Einschränkungen sinnvoll sind und man zumindest an einem Teil länger festhalten sollte. Um es positiv auszudrücken: Weihnachten 2020 dürfte ein besonderes Fest werden./yyzz/DP/zb