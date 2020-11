Baubeginn für Fabrik für Batterie-Vorprodukte in Schwarzheide

SCHWARZHEIDE (dpa-AFX) - Für eine neue Anlage zur Fertigung von Batteriematerialien wird am Freitag (12.30 Uhr) am BASF-Standort im brandenburgischen Schwarzheide symbolisch der erste Spatenstich gesetzt. Bei einer Online-Podiumsdiskussion werden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über das Thema Elektromobilität diskutieren.

In Schwarzheide sollen Kathodenmaterialien hergestellt werden. Dafür erhält das Chemie-Unternehmen vom Bund Fördermittel. Der Standort ist Teil eines mehrstufigen Investitionsplans zum Aufbau der europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge. Die Anlage soll nach früheren Angaben im Jahr 2022 in Betrieb gehen. Hintergrund des Projekts ist eine Entscheidung der EU-Kommission. Demnach kann die Batteriezellenfertigung in der EU künftig mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschusst werden.

Dabei geht es um die sogenannte Batterieallianz, an der sieben Staaten beteiligt sind./gj/DP/zb