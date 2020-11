WDH/Corona-Neuinfektionen in Pakistan Höchster Wert seit Monaten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.11.2020, 06:57 | 108 | 0 | 0 13.11.2020, 06:57 | (Tests statt Menschen getestet, 2. Absatz, 2. Satz präzisiert.) ISLAMABAD (dpa-AFX) - In Pakistan sind innerhalb eines Tages mehr als 2000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die 2304 Fälle sind der höchste Wert seit mehr als vier Monaten, wie die Regierung am Freitag bekanntgab. Um die Ausbreitung des Krankheitserregers weiter einzuschränken, hatte die Regierung des südasiatischen Landes einige Viertel der Hauptstadt Islamabad erneut abgeriegelt und vereinzelt Bildungseinrichtungen geschlossen. Bislang sind in Pakistan mehr als 352 000 Coronavirus-Infektionen und über 7000 damit zusammenhängende Todesfälle nachgewiesen worden. Gut 4,8 Millionen Tests wurden in dem Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern durchgeführt. Die Dunkelziffer bei den Infektionen könnte deutlich höher liegen. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer