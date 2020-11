---------------------------------------------------------------------------

Gateway Real Estate erzielt ein EBIT adjusted von EUR 32,2 Mio. in den ersten neun Monaten 2020



* EBIT adjusted steigt in den ersten neun Monaten 2020 auf EUR 32,2 Mio. (9M 2019: EUR 48,7 Mio.)



* Ergebnis vor Steuern (EBT) erreicht EUR 12,9 Mio. in 9M 2020 (9M 2019: EUR 22,0 Mio.)



* Prognose für das Geschäftsjahr 2020 von EBIT adjusted von mehr als EUR 137 Mio. und EBT von mehr als EUR 110 Mio. wird bestätigt

* Aktuelles GDV (Bruttoentwicklungsvolumen) beträgt rund EUR 5,4 Mrd.

Frankfurt am Main, 13. November 2020. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7), einer der führenden deutschen börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien, ist mit dem Verlauf der ersten neun Monate trotz der Situation durch Covid-19 zufrieden. So erwirtschaftete das Unternehmen in den ersten neun Monaten 2020 ein EBIT adjusted von EUR 32,2 Mio. (9M 2019: EUR 48,7 Mio.). Der Gewinn vor Steuern (EBT) in den abgelaufenen neun Monaten 2020 beträgt EUR 12,9 Mio. (9M 2019: EUR 22,0 Mio.). Das Bruttoentwicklungsvolumen (GDV) zum Ende September beträgt rund EUR 5,4 Mrd.



Die am 28. Oktober 2020 veröffentlichte Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2020 wird bestätigt. Der Vorstand erwartet für dieses unverändert ein EBIT adjusted von mehr als EUR 137 Mio. (Vorjahr: EUR 158,9 Mio.) und einen Gewinn vor Steuern (EBT) von mehr als EUR 110 Mio. (Vorjahr: EUR 131,8 Mio.).



Tobias Meibom, CFO der Gateway Real Estate AG, kommentiert: "Die Zahlen der ersten neun Monate 2020 zeigen, dass unser Unternehmen trotz der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingung solide Zahlen erwirtschaften konnte. Unverändert sehen wir trotz der Corona-Pandemie bei unseren Bestandsimmobilien aktuell keine negativen Auswirkungen und die in der Realisierung befindlichen Projekte entwickeln sich planmäßig. Im Zuge unserer erweiterten Unternehmensstrategie (build-to-hold), streben wir vermehrt die Entwicklung von Wohnimmobilien an, um diese langfristig zu halten und zu bewirtschaften und so nachhaltige Einnahmen zu erzielen."

Über Gateway Real Estate



Die Gateway Real Estate AG ist einer der führendenden börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von ca. 5,4 Milliarden Euro.



Weitere Informationen: www.gateway-re.de



Kontakt



Sven Annutsch

The Squaire No. 15

60549 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 78808800 0

F +49 (0) 69 78 80 88 00-99

E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Gateway Real Estate AG

THE SQUAIRE - Zugang N°15,Am Flughafen 1 60549 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0

Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99

E-Mail: info@gateway-re.de

Internet: www.gateway-re.de

ISIN: DE000A0JJTG7

WKN: A0JJTG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart EQS News ID: 1147903



