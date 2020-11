Nordex Group erweitert Produktionskapazität auf 6 GW und steigert Produktion und Umsatz

Umsatz von 3,2 Mrd. EUR in den ersten neun Monaten 2020

EBITDA-Marge beträgt 2,2 Prozent

Verkauf des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts an RWE erfolgreich abgeschlossen

Produktionsleistung steigt auf 4,4 GW per Ende September

Auftragsbestand mit 7,9 Mrd. EUR weiter auf hohem Niveau

Gute Nachfrage nach Delta4000-Produktserie hält an

Strategisches Ziel von 8 Prozent EBITDA-Marge für 2022



Hamburg, 13. November 2020. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) bestätigt ihre am 9. November 2020 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen steigerte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über 63 Prozent auf 3.167,4 Mio. EUR (9M/2019: 1.943,0 Mio. EUR). Zu diesem Umsatzanstieg trugen vor allem eine deutlich erhöhte Anzahl an Installationen und Produktion im Segment Projekte bei. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 70,8 Mio. EUR (9M/2019: 60,2 Mio. EUR), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 2,2 Prozent (9M/2019: 3,1 Prozent). Positiv wirkte sich der Verkauf des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts mit einem Bruttoerlös von rund 400 Mio. Euro aus, während sich Covid-19 und bedeutende Einmaleffekte dämpfend auswirkten.

Im Zuge der vorläufigen Zahlen präsentierte das Unternehmen auch seine neue Prognose für 2020. Demnach erwartet die Nordex Group einen Konzernumsatz von rund 4,4 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 2 Prozent. Die Investitionen belaufen sich voraussichtlich auf rund 170 Mio. Euro und die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote wird zum Jahresende unter minus 4 Prozent erwartet.

Operative Entwicklung

In den ersten neun Monaten 2020 erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang im Segment Projekte (ohne Service) von 3.759 MW (9M/2019 auf 4.742 MW); dies entspricht einem Wert von 2.641,7 Mio. EUR (9M/2019: 3.313,5 Mio. EUR). Davon entfielen 64 Prozent auf Europa, 20 Prozent auf Lateinamerika und 16 Prozent auf Nordamerika. Per Ende September 2020 verfügte die Nordex Group über einen Auftragsbestand von 7,9 Mrd. EUR (9M/2019: 8,1 Mrd. EUR), der sich mit 5,1 Mrd. Euro (9M/2019: 5,6 Mrd. EUR) auf das Segment Projekte und 2,8 Mrd. EUR (9M/2019: 2,5 Mrd. EUR) auf das Segment Service aufteilt.