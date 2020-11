---------------------------------------------------------------------------

- Maßnahmenprogramme zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung greifen - Talsohle nach aktueller Einschätzung durchschritten

- weitere Meilensteine hin zu einer CO2-armen Stahlproduktion etabliert

Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 in einem von den erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld -224,4 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern. Nachdem die Tochtergesellschaften des Konzerns im zweiten Quartal eine verglichen mit 2019 um bis zu 70 % geringere Auslastung aufwiesen, belebten sich die Auftragseingänge ab dem Frühsommer sukzessive. In Kombination mit den kurzfristig umgesetzten Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung verbesserten sich die Resultate der Geschäftsbereiche Flachstahl, Handel und Technologie im dritten Quartal zum Teil spürbar.

Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns reduzierte sich mengen- und preisbedingt um rund ein Fünftel auf 5.264,3 Mio. EUR (9M 2019: 6.637,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Steuern betrug - 224,4 Mio. EUR (9M 2019: +40,7 Mio. EUR). Der Beitrag der nach der Equity-Methode ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG (53,4 Mio. EUR, 9M 2019: 78,1 Mio. EUR) wirkte gegenläufig. Aus - 243,0 Mio. EUR Nachsteuerresultat (9M 2019: - 29,8 Mio. EUR) errechnen sich - 4,54 EUR Ergebnis je Aktie (9M 2019: - 0,63 EUR) sowie - 8,1 % Verzinsung des eingesetzten Kapitals (9M 2019: +2,5 %). Die Eigenkapitalquote blieb mit 32,9 % stabil (9M 2019: 32,8 %) und unterstreicht die weiterhin solide Bilanz des Salzgitter-Konzerns.



Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann erklärt zur aktuellen Lage: "Mit unseren Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung haben wir schnell und konsequent auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie reagiert. So sind wir auf gutem Weg - trotz der ungleich größeren Herausforderungen im laufenden Geschäftsjahr - ein Vorsteuerergebnis vor eventuellen Sondereffekten des Jahresabschlusses in der Größenordnung des Resultats aus 2019 zu erzielen. Zugleich treiben wir die Sicherung der mittel- und langfristigen Zukunft des Salzgitter-Konzerns voran: Nach der im Juni vereinbarten Machbarkeitsstudie für eine Eisenerz-Direktreduktion am Standort Wilhelmshaven haben wir im dritten Quartal mit der Inbetriebnahme des Windparks Salzgitter und der Auslieferung des weltweit leistungsstärksten Hochtemperatur-Elektrolyseurs zur energieeffizienten Wasserstofferzeugung an die Salzgitter Flachstahl weitere wichtige Bausteine unserer Dekarbonisierungsstrategie umgesetzt. Besonders freut mich, dass wir unseren Kunden bereits vor Ende 2020 tatsächlich CO2-reduzierten,