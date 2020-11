UNIQLO stellt mit „The Art and Science of LifeWear" erstmals auf der China Import Expo aus

SHANGHAI und TOKIO, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Der weltweite Bekleidungshändler UNIQLO aus Japan bestätigt heute, dass er sein Debüt auf der jährlichen China International Import Expo (CIIE), die dieses Jahr vom 5. bis 10. November in Shanghai stattgefunden hat, erfolgreich abgeschlossen hat. Im Rahmen der Veranstaltung hat UNIQLO außerdem erstmals The Art and Science of LifeWear veranstaltet, eine globale Ausstellung seiner Marke LifeWear in China, nachdem in den vergangenen Jahren ähnliche Veranstaltungen in New York, Paris und London stattgefunden hatten.

The Art and Science of LifeWear war mit einer Fläche von 1.500 Quadratmetern die größte Ausstellung in der Kategorie Kundengüter auf der CIIE. Der Ausstellungsraum mit dem Titel „Museum of Tomorrow" zeigte die Innovation und Technologien hinter den legendären UNIQLO-Produkten, die Handwerkskunst, mit der hochwertige Kleidung geschaffen wird, Nachhaltigkeitsinitiativen sowie die erste öffentliche Präsentation der kommenden „+J"-Kollektion in Zusammenarbeit mit der Designer-Legende Jil Sander.

Mit der Teilnahme an dem bevorstehenden „Double 11" oder „Singles 'Day Sales", dem weltweit größten Online-Shoppingfestival, demonstrierte UNIQLO seine nahtlose Online-Offline-Integration und lud die Kunden mittels einer gleichzeitig stattfindenden Online-Ausstellung im UNIQLO Digital Flagship Store ein, das „Museum of Tomorrow" zu besuchen.

Jalin Wu, Group Executive Officer von Fast Retailing und Chief Marketing Officer von UNIQLO in der Region China, erklärte: „UNIQLO freut sich, den Verbrauchern in China und auf der ganzen Welt über die CIIE-Plattform The Art and Science of LifeWear und seine Produkt- und Dienstleistungsinnovationen präsentiert zu haben. Wir hoffen, dass wir mit unserer Teilnahme zu einem besseren Leben in der Zukunft und einem neuen Lebensstil für Menschen überall beitragen können. UNIQLO ist voller Zuversicht in Bezug auf den chinesischen Markt und die Verbraucher in der Zukunft. Das Unternehmen plant, seine Präsenz auch in niedriger klassifizierten Städten in China auszuweiten."