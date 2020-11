adesso SE setzt starken Wachstumskurs im dritten Quartal 2020 mit Rekordumsatz und deutlichem operativen Ergebnisanstieg fort / Gesamtjahresprognose für Umsatz und EBITDA angehoben

* Umsatz im dritten Quartal um 21 % auf 137,8 Mio. EUR gesteigert

* EBITDA erreicht neuen Quartalshöchstwert mit 25,5 Mio. EUR (Vorjahr: 10,9 Mio. EUR)

* Umsatz nach neun Monaten um 17 % auf 383,9 Mio. EUR gesteigert; EBITDA steigt auf 47,1 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR)

* Erneute Beeinträchtigungen durch COVID-19 im vierten Quartal möglich

* Gesamtjahresprognose für Umsatz und EBITDA angehoben

Die adesso SE hat im dritten Quartal 2020 die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahr weiter auf einen neuen Höchstwert von 137,8 Mio. EUR gesteigert. Treiber waren vor allem der Ausbau der Geschäftsaktivitäten im In- und Ausland sowie erfolgreiche Lizenzabschlüsse im Produktgeschäft. Die EBITDA-Marge verbesserte sich bei einer wieder spürbar anziehenden Auslastung und der auf Quartalssicht höchsten Anzahl an Arbeitstagen 2020, ersten Lizenzerlösen und gleichzeitig hohen COVID-19-bedingten Einsparungen auf 18,5 % (Q3/2019: 9,6 %). Nach den ersten neun Monaten des Jahres wurde der Umsatz um 17 % auf 383,9 Mio. EUR gesteigert und das operative Ergebnis EBITDA erreicht 47,1 Mio. EUR (Vorjahr: 28,9 Mio. EUR). Maßgeblich getrieben von der hohen Digitalisierungsnachfrage im IT-Servicegeschäft wurden trotz der vor allem im zweiten Quartal 2020 sichtbaren Beeinträchtigungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie damit neue Rekordwerte für Umsatz und EBITDA erzielt. Auf dieser Basis hat der Vorstand die Gesamtjahresguidance für 2020 im Rahmen der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen auf nunmehr > 500 Mio. EUR Umsatz und einem EBITDA in der Spanne von 55 bis 65 Mio. EUR angehoben.