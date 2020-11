AlpVision will kostenloses Sicherheitsmerkmal zum Schutz von COVID-19-Medikamenten anbieten

COVID-19 hat nicht nur zu einer weltweiten Gesundheitskrise, sondern auch zu noch nie dagewesenen wirtschaftlichen Herausforderungen geführt. Als Reaktion darauf hat AlpVision beschlossen, die „AlpVision COVID-19 Initiative" zu starten. Die Initiative unterstützt Pharmaunternehmen mit der kostenlosen Lieferung von Werkzeugen, die notwendig sind, um COVID-19-Medikamente und -Impfstoffe vor Fälschung zu schützen.

Zu diesem Zweck wird AlpVision Pharmaunternehmen und ihren Lieferanten alle notwendigen Werkzeuge für den Einsatz von Cryptoglyph auf ihren Verpackungen bereitstellen. AlpVision Cryptoglyph ist ein digitales Sicherheitsmerkmal, das innerhalb weniger Wochen implementiert und eingesetzt werden kann. Cryptoglyph ist für das menschliche Auge unsichtbar. Die Authentifizierung eines mit Cryptoglyph geschützten Produktes erfolgt über ein normales Smartphone . Die Sicherung einer Verpackung mit Cryptoglyph ist sehr einfach und bedarf, da nicht in die standardisierten Herstellungsprozesse eingegriffen wird, keiner zusätzlichen Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus verbinden sich die Anwendungen auf dem Smartphone mit dem Brand Monitoring System (BMS) von AlpVision, einer zentralisierten Serverplattform, über die Pharmaunternehmen Produktauthentifizierungsaktivitäten in Echtzeit überwachen und wichtige Einblicke in Fälschungsaktivitäten gewinnen können.

Die „AlpVision COVID-19 Initiative" startet am 13 November 2020. Die erste Anmeldeperiode wird über drei Monate laufen. Teilnehmende Unternehmen können ihre COVID-19-Produkte schützen, ohne dass zusätzliche Kosten für die Authentifizierungsfunktion anfallen. AlpVision wird diesen Service so lange gratis zur Verfügung stellen, bis die Pandemie von der Weltgesundheitsorganisation offiziell für beendet erklärt wird. Unternehmen, die an einer Teilnahme an der Initiative interessiert sind, werden gebeten, AlpVision zu kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie online unter www.alpvision.com/Covid/ .

ALPVISION – FÄLSCHUNGSSICHERHEITSLÖSUNGEN UND MEHR

AlpVision wurde 2001 gegründet und ist weltweit führend in digitalen Fälschungssicherheitstechnologien für die Produktauthentifizierung und zum Schutz vor Fälschung. AlpVisions digitale Fälschungssicherheitslösungen für die Produktauthentifizierung sind für eine Vielzahl von Artikeln verfügbar und schließen die Verpackung und Kennzeichnung, Kunststoff- und Metallprodukte sowie wertvolle Dokumente ein. AlpVisions Fälschungssicherheitslösungen werden weltweit im Rahmen von Lizenzverträgen als vollständig auf Kundenwünsche anpassbare, schlüsselfertige computergestützte Systeme vertrieben. Derzeit bietet AlpVision jedes Jahr Schutz für über 30 Milliarden Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.alpvision.com . Besuchen Sie uns auf LinkedIn und folgen Sie uns auf Twitter .

Kontakt :

Martin Kutter

+41 21 948 6464

avinfo-20@alpvision.com