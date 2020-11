EQS Group AG setzt Wachstum im 3. Quartal 2020 fort

- Umsatz wächst im dritten Quartal um 16 Prozent

- EBITDA steigt auf EUR 1,3 Mio. (Vorjahr TEUR 499)

- Ergebnisziel bereits nach neun Monaten erreicht

- Neues wiederkehrendes Geschäftsvolumen beträgt EUR 4,03 Mio.

- Bis dato 576 Kunden mit neuem COCKPIT-Vertrag

München - 13.11.2020

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) verzeichnet ein solides 3. Quartal 2020 und erreicht damit vorzeitig den geplanten Ergebnis-Korridor für das Gesamtjahr. Der Konzern erzielte in den Monaten Juli bis September Umsatzerlöse in Höhe von EUR 9,17 Mio. (Vorjahr EUR 7,88 Mio.). Das EBITDA erhöhte sich unter Berücksichtigung der Bilanzierungsrichtlinien von Leasingverträgen nach IFRS 16 auf EUR 1,3 Mio. (bereinigt TEUR 826). Der Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -561. Das Ergebnis je Aktie beträgt demnach EUR -0,08, bezogen auf die Anzahl der Aktien nach dem Aktiensplit im Oktober.



Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich nach neun Monaten ein Volumen von EUR 4,03 Mio. (Vorjahr EUR 2,18 Mio.). Das Onboarding von Kunden auf das neue COCKPIT hat den erwarteten Verlauf genommen und stark zugelegt. Bis jetzt wurden 576 neue Verträge abgeschlossen. Die Anzahl an Neukunden (SaaS) beträgt 209.

Weiterhin ergibt sich für die ersten neun Monate, bereinigt um die zum Halbjahr 2019 entkonsolidierte ARIVA.DE AG, folgendes Bild: Der Umsatz beträgt EUR 27,62 Mio. (EUR 23,09 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA stieg unter Berücksichtigung von IFRS 16 auf EUR 4,30 Mio. (Vorjahr TEUR 392), der Konzernüberschuss beläuft sich auf TEUR -444. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,06.