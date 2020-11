Greencells GmbH begibt besicherten Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro mit 6,5 % Zinskupon und 5-jähriger Laufzeit

- Mit einer installierten Leistung von über 2,1 GWp eines der führenden EPC-Unternehmen im europäischen Solarmarkt

- Dynamisches Wachstum auf bereits bestehender Basis soll durch Emission einer besicherten Unternehmensanleihe nochmals beschleunigt werden

- Risikoaverse Mittelverwendung in Spätphasen-Projektentwicklung

- Gesicherte Projektpipeline umfasst 1,8 GWp mit Schwerpunkt Europa und einem aus Marktwerten erwartbaren Umsatz von über 850 Mio. Euro bis 2024

- Sicherheiten bestehen in Form von verpfändeten Geschäftsanteilen an Solar-Projektgesellschaften mit einem gutachterlich bestätigten Netto-Sicherheitenwert von 34,5 Mio. Euro sowie abgetretene Forderungen aus EPC-Verträgen für Solarprojekte über mindestens 10 Mio. Euro



Saarbrücken, 13. November 2020 - Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, begibt eine besicherte Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,5 % p.a. ausgestattet ist. Das Wertpapier qualifiziert sich als Green Bond, da die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug bestätigt, dass die Grüne Anleihe der Greencells GmbH in Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht. Interessierte Anleger können den Greencells Green Bond im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 16. November 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA ordern. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

