14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid.

TOP 4

14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz sowie Im- und Exportpreise 10/20.

TOP 5

15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion 10/20.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 17.11.2020 Zeit Land Relev. Termin 14:00 EUR EZB De Guindos Rede 14:30 USA Controlling des Einzelhandels 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze (Monat) 15:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 17:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 18:00 GBR BoE Ramsden Rede 19:00 USA Fed Powell Rede 20:00 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 20:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 20:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht



