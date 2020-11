Goldaktien erholt

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Biontech meldet aus einer Zwischenstudie, dass das Infektionsrisiko mit ihrem Impfstoff um mehr als 90 % gesenkt werden kann.Nach Auskunft der US-Gesundheitsbehörde CDC sterben nur 6 % aller Infizierten ausschließlich an Corona. Wenn die Todesursache der anderen 94 % nicht mehr mit Corona, sondern den Vorerkrankungen angegeben würde, hätte ein Placebo bezüglich der Todesrate eine Erfolgsquote von 94 %.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.163 Euro/kg, Vortag 51.081 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,24 $/oz, Vortag 24,13 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 881 $/oz, Vortag 858 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 2.221 $/oz, Vortag 2.222 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,04 $/barrel, Vortag 43,66 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,0 % oder 1,4 auf 142,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 3,8 % sowie Franco-Nevada und Agnico jeweils 2,4 %. Newmont gibt 0,9 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 14,2 % und Teranga 6,9 % an. Bei den Silberwerten verbessern sich SSR 9,2 % sowie Santacruz und Silver Bull jeweils 7,1 %. Hochschild gibt 3,8 % nach.