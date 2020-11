NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Adidas von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 310 auf 290 Euro gesenkt. Die längerfristigen Wachstumsaussichten für globale Sportartikelkonzerne blieben positiv und Adidas sei dafür in einer guten Position, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach Überarbeitung seiner Schätzungen biete sein neues Kursziel für den Konzern aus Herzogenaurach aber nur noch begrenztes Kurspotenzial./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 18:07 / ET

