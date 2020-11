Jubilant Therapeutics und OneThree Biotech arbeiten gemeinsam am Fortschritt der Präzisionsonkologie

Bedminster, New Jersey, und New York (ots/PRNewswire) - - Die biologiebasierte

Jubilant Therapeutics Inc. (https://www.jubilanttx.com/) ('Jubilant'), einbiopharmazeutisches Unternehmen, das kleine Molekülmodulatoren entwickelt, ummedizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunkrankheiten zuerfüllen, und OneThree Biotech, ein Unternehmen, das die Wirkstoffforschung mitbiologiebasierter künstlicher Intelligenz neu gestaltet, gaben heute ihreZusammenarbeit und den erfolgreichen Abschluss einer Studie bekannt, die auf dieErkennung spezifischer Biomarker für neue Indikationen in gezieltenPatientengruppen in der Onkologie abzielt.Im Rahmen der Zusammenarbeit war es das Ziel von Jubilant Therapeutics, denMechanismus für seinen potenziell erstklassigen dualen epigenetischen Inhibitorgegen Melanome, das myelodysplastische Syndrom (MDS) und akute myeloischeLeukämie (AML) zu bestimmen und solide Tumor-Untergruppen auszuwählen. Mithilfeder OneThree Biotech-Plattform war es außerdem möglich:- neue Daten zu generieren, um die doppelte Hemmung (LSD1 und HDAC6) zuunterstützen und die Hemmung zu steuern- molekulare Marker zu lokalisieren, mit denen festgelegt werden kann, welchenPatienten die doppelte Hemmung helfen könnte- zusätzliche Zielindikationen für zukünftige Studien zu bestimmen"Die Abstimmung von Biologie und skalierbarer Datenwissenschaft macht neueAnsätze zur Risikoreduzierung von Frühphasenprogramme mittels der Entdeckung vonBiomarkern und Patientenauswahl möglich", erklärte Syed Kazmi, Präsident und CEOvon Jubilant Therapeutics. "Jubilant Therapeutics verfügt über eineleistungsfähige, auf Biomarkern basierende Innovationsplattform. Wir freuen uns,mit OneThree Biotech bei der Anwendung ihres bewährten biologiebasiertenKI-Ansatzes zusammenzuarbeiten, um die Bereitstellung der richtigen Medikamentefür die richtigen Patienten zu optimieren, die derzeit möglicherweise nicht vonden Behandlungsmethoden gegen Krebs profitieren können, die eigentlich für siezur Verfügung stünden.""Wir waren unglaublich beeindruckt von dem Ansatz von Jubilant Therapeutics, mitdem das Unternehmen fokussiertes Experimentieren mit mechanistischer Biologiekombiniert und davon, wie es den Arzneimittelentwicklungsprozess durch die