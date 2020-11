Das aktuelle Management von Microsoft beweist ein gutes Händchen, wenn es um die Erschließung von neuen Wachstumsmärkten geht. So will der Softwareriese aus Redmond die 160 Milliarden US-Dollar große Spielebranche revolutionieren. Microsoft erweitert seinen Cloud-Dienst um die Möglichkeit, von jedem Computer aus die 100 angebotenen Spiele zu spielen. Es entsteht eine Art Netflix für Spiele, wo auch rechenintensive Games sogar auf einem Smartphone gespielt werden können. Der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze werde Cloud Gaming noch attraktiver machen - schließlich ist neben den Rechenzentren auch schnelles Internet notwendig. Auf 200 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als drei Milliarden aktive Spieler weltweit werde die Branche bis 2023 wachsen.

Der Kurs markierte das aktuelle All Time High Anfang September beim Level von 232,86 US-Dollar, was einem Zugewinn in der Spitze von 75 % seit dem Corona-Tief bedeutet. Ein sehr großer Sprung für einen Konzern dieser Größe, das Management geht bei der Erschließung neuer Wachstumsmärkte jedoch sehr geschickt vor und rechtfertigt damit das erwartete KGV 20/21 von 32. Seit Anfang September verharrt der Kurs in einer Konsolidierung und pendelt um die Marke bei 217 US-Dollar. Mit entsprechendem Omega von 3,73 kann ein allfälliger Kursgewinn innerhalb der Range eine ansprechende Rendite ergeben. Gestern wurde der Widerstand bei 216.72 US-Dollar überwunden und der Kurs ist auf dem Weg in Richtung All Time High 232,86 US-Dollar. Die Laufzeit des Optionsscheines bis 16. Juni 2022 ist so lang, dass der Zeitwertverlust vernachlässigbar ist und die Long-Strategie zeitlich ausgedehnt werden kann. Microsoft ist immer für positive Überraschungen gut und belohnt unter dem Strich die bullischen Marktteilnehmer.