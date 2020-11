+++ Neuemission +++ Solarunternehmen Greencells begibt besicherte 6,50%-Anleihe (A289YQ) – Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Öffentliches Angebot startet am 16. November 2020

Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro vom 16. November 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt ordern. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Eckdaten des Greencells-Anleihe 2020/25