BioTech Aktie startet in Milliardenmarkt durch. Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 13.11.2020, 08:56 | 77 | 0 | 0 13.11.2020, 08:56 |

DGAP-Media / 13.11.2020 / 08:56

BioTech Aktie startet in Milliardenmarkt durch. Das BioTech-Unternehmen Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) unterstützt die MIND Foundation bei Forschungen mit dem Wirkstoff Psilocybin in Mannheim, Deutschland. Außerdem hat "Havn Life Sciences" gerade die Markteinführung einer Reihe von natürlichen Gesundheitsprodukten angekündigt und mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. Havn Life Sciences kündigt die Einführung einer Reihe von Gesundheitsprodukten auf natürlicher Basis an. Die ersten sieben Formulierungen sollen das Gedächtnis und die Gehirnfunktion, das Immunsystem, das Energieniveau und das allgemeine Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen von Stress reduzieren. Havn Life Sciences Inc. hat kürzlich bekanntgegeben die ersten sieben natürlichen Nahrungsergänzungsmittel als neue hauseigene Formulierungen vorstellen zu können. Die Produkte werden die ersten Gesundheitsprodukte auf natürlicher Basis sein und kommen 2021 auf den Markt. Die Markteinführung der ersten Produkte umfasst: - Mind Mushroom: Eine Mischung aus vier Pilzen, um das Immunsystem auszugleichen, Zellschäden zu bekämpfen und die Energie zu erhöhen. - Bacopa Brain: Bacopa ist ein wirkungsvolles Pflanzenextrakt, das klinisch erwiesenermaßen die kognitive Funktion und das Nervensystem unterstützt. - Rhodiola Relief: Zur Unterstützung des mentalen Fokus und der mentalen Ausdauer. - Cordyceps Perform: Cordyceps-Pilze unterstützen ein gesundes Immunsystem. - Chaga Immunity: Chaga-Pilze tragen dazu bei, das Immunsystem zu stimulieren und Entzündungen im Körper zu kontrollieren. - Reishi Recharge: Dieser Mehrzweckpilz wurde auch in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung des Herzens eingesetzt, um Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Appetit sowie Husten und Keuchen zu lindern. Seite 2 ► Seite 1 von 7



