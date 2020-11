Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf ein schickes Chartmuster im DAX, auf die Zahlen von RWE und der Telekom, die Bewertung von EBAY und interessante Details bei TESLA.

Das Ergebnis der US Wahl und der Corona Impfstoff von BIONTECH haben die Indizes kräftig angeschoben. Nach 1.800 Punkten Zugewinn seit Anfang November braucht der DAX aber eine Pause. Das zeigte sich bereits gestern und setzt sich heute fort. An der Wall Street ist das nicht anders. Gestern setzten DOW JONES und S&P500 rund ein Prozent zurück, der NASDAQ100 begnügte sich mit einem halben Prozent. Diese Tendenz setzt sich auch heute Morgen fort. Das deutsche Börsenbarometer startet mit einem kleinen Abschlag in den frühen Handel. Das ist vor dem Hintergrund er letzten zehn Handelstage unspektakulär und angemessen. Im Chart hat sich ein schönes Muster ausgebildet, das Hoffnungen weckt. Jetzt fehlt noch ein Rücksetzer auf 12.600 und der Tisch für eine Jahresendrally wäre gedeckt. Schauen Sie selbst: