Vita 34 präsentiert trotz Corona-Krise erfreuliche Q3-Zahlen

Vita 34 hat gestern Q3-Zahlen veröffentlicht, die unsere Erwartungen vollends erfüllt haben. Auch die Jahresziele wurden vor dem Hintergrund eines guten Starts in Q4/20 bestätigt.



Umsatz- und Ergebnisentwicklung verdeutlicht konjunkturelle Unabhängigkeit: Die Erlöse stiegen in Q3/20 leicht um +1,4% yoy auf 5,4 Mio. Euro (MONe: 5,5 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorquartal verzeichnete Vita 34 sogar ein starkes Wachstum von 10,1% qoq. Zurückzuführen ist dies laut Unternehmen insbesondere auf eine erfreuliche Entwicklung im Kernmarkt Deutschland, wo der Außendienst nach dem Lock-down in Q2/20 wieder aktiver war. Zudem lieferten auch die erhöhten Marketingaktivitäten im Bereich Social-Media erste Erfolge. In der Region Südeuropa dürfte der Vertrieb u.a. aufgrund schärferer Lock-down-Maßnahmen etwas eingeschränkt gewesen sein. Auf Ergebnisebene erzielte Vita 34 trotz erhöhter Marketingausgaben ein EBITDA auf Vorjahresniveau (1,7 Mio. Euro; MONe: 1,8 Mio. Euro). Positiv wirkten weitere Einsparungen bei den Verwaltungskosten (Verwaltungskostenquote: 20,9% vs. 23,6% im Vj.). Das Periodenergebnis liegt mit 0,7 Mio. Euro aufgrund eines einmaligen Steueraufwands im Vorjahr deutlich höher (Vj.: 0,2 Mio. Euro). Der operative Cashflow nach 9M reduzierte sich durch die etwas stärkere Bevorratung aus Vorsichtsgründen im Zuge der COVID-19-Pandemie auf 3,1 Mio. Euro (9M/19: 4,6 Mio. Euro). Die Liquiden Mittel erhöhten sich dennoch weiter auf 10,5 Mio. Euro (30.06.2020: 9,9 Mio. Euro), sodass die Innenfinanzierungskraft u.E. unverändert gut ist.

Positiver Ausblick auf Q4/20: Vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung in Q3/20 sowie des scheinbar guten Starts in das Jahresschlussquartal hat der Vorstand trotz des eingetrübten makroökonomischen Umfelds durch die sich zuletzt wieder verschärfende COVID-19-Pandemie die Jahresziele bestätigt (Umsatz zw. 19,0 und 21,0 Mio. Euro; EBITDA zw. 4,8 und 5,8 Mio. Euro). Insbesondere auf Ergebnisebene sehen wir Vita 34 mit einem EBITDA nach 9M von bereits 4,4 Mio. Euro gut positioniert, um sogar das obere Ende der Bandbreite zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass der Außendienst zumindest in Deutschland im aktuellen 'Lock-Down-Light' weiter praktikabel ist. Zudem dürfte sich auch in Q4/20 die erhöhte Nachfrage nach dem PUR-Produkt fortsetzen. Hierbei wird neben dem Nabelschnurblut auch Nabelschnurgewebe eingelagert, wodurch Vita 34 bei geringfügigen Mehrkosten von einem zwischen 25 und 50% höherem Umsatz pro Einlagerung profitiert. Erfreulich ist auch die nun erhaltene behördliche Erlaubnis für die Einlagerung von Fettzellen (AdipoVita). Da der Ausbau der notwendigen Vertriebspartnerschaften jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, erwarten wir hieraus vor H2/21 keine spürbaren Effekte (MONe: < 1,0 Mio. Euro Umsatzbeitrag in 2021). Weitaus relevanter für die Equity Story ist u.E. das Ergebnispotenzial aus den bevorstehenden Vertragsverlängerungen, wodurch der Anteil wiederkehrender Erlöse sukzessive steigen sollte (vgl. Comment vom 21.10.2020).

Seite 2 ► Seite 1 von 2