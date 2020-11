Bewerbungsfrist für die „IMTA Mountain Tourism Awards" des Jahres 2020 endet

GUIYANG, China, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Nach dem Motto „Nachhaltige Entwicklung des Bergtourismus durch Innovation, Grün und Ökologie" zielen die „IMTA Mountain Tourism Awards" des Jahres 2020 darauf ab, Konzepte und Methoden des Bergtourismus in der Post-COVID-Welt auszuzeichnen. Zu diesem Zweck integriert die Internationale Bergtourismus-Allianz (IMTA) die Intelligenz und Kompetenz der IMTA-Mitglieder und anderer Organisationen, bündelt Ressourcen und Produkte im Zusammenhang mit dem Bergtourismus, um Investitionen in den Tourismus und die Verbesserung des Konsums zu fördern, den Fortschritt anzuführen und die Wiederbelebung des Bergtourismussektors zu erleichtern.

Zum 31. Oktober endete die Bewerbungsfrist für die „IMTA Mountain Tourism Awards" des Jahres 2020. In einem Monat haben über 100 in- und ausländische Projekte Dokumente eingereicht. Die Auszeichnungen haben ihren bedeutenden Einfluss in der Kultur- und Tourismusbranche offenbart, der von den einschlägigen Unternehmen in hohem Maße anerkannt wird.