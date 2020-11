Insgesamt zeigen die aktuellen Ergebnisse des wöchentlichen BIP-Indikators der OeNB, dass das Aktivitätsniveau der österreichischen Wirtschaft in der Kalenderwoche 44 (26. Okt. bis 10. Nov.) um 2,3 Prozent und in Kalenderwoche 45 (2. bis 8. Nov.) um 7,0 Prozent unter den entsprechenden Werten des Vorjahres gelegen ist. Die mit 3. November in Kraft getretenen gesundheitspolitischen Maßnahmen des aktuellen Teil-Lockdowns sind weniger weitreichend als während des ersten Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres. Sie führen zwar zu einem erneuten Konjunktureinbruch, dieser fällt jedoch erwartungsgemäß deutlich geringer aus als im Frühjahr. Die Verluste gehen mehrheitlich auf tourismus- und freizeitnahe Dienstleistungen zurück. Im Handel gab es eine Verschiebung vom Nicht-Lebensmittel- zum Lebensmittelhandel. Der Produktionssektor und die Nicht-Tourismus-Exporte sind kaum beeinträchtigt. Da der aktuelle Teil-Lockdown am Dienstag den 3. November begonnen hat und nicht die gesamte Kalenderwoche 45 betroffen war, könnten die Verluste in den kommenden Wochen allerdings etwas höher ausfallen. Ein substanzieller Anstieg wird aus heutiger Sicht jedoch nicht erwartet, sofern nicht weitere gesundheitspolitische Maßnahmen getroffen werden, die das wirtschaftliche Geschehen beeinflussen.



Verluste im Tourismus- und Freizeitbereich



Zu den besonders betroffenen Bereichen zählen erneut u. a. Beherbergungsbetriebe, die Gastronomie und Veranstaltungen (Kultur, Freizeit, Sport etc.). In diesen tourismus- und freizeitnahen Dienstleistungssektoren ist es zu starken Umsatzrückgängen von teilweise deutlich mehr als 50 Prozent gekommen, was sich in einer rückläufigen Entwicklung sowohl der Tourismusexporte als auch des privaten Konsums widerspiegelt. Diese beiden Nachfragekomponenten zeichnen zusammen für fast den gesamten Rückgang der