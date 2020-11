FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung hielt sich knapp über 1,18 US-Dollar. Am Freitagvormittag wurde sie bei 1,1811 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1791 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt rückt die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und die weiter steigende Zahl an Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund. "Die Rally an den Märkten nach der US-Wahl und der Nachricht eines wirksamen Impfstoffes hat so langsam ihr Ende gefunden", erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.