Original-Research CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.11.2020, 10:01 | 64 | 0 | 0 13.11.2020, 10:01 | ^

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.11.2020

Kursziel: 120,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Trotz Corona-Sommer solide für das Jahresendgeschäft aufgestellt

CEWE hat gestern Zahlen für Q3 publiziert, die eine Fortführung des Halbjahrestrends belegen und angesichts einer soliden Entwicklung u.E. eine gute Basis für das nun bevorstehende ergebnisstarke Jahresschlussquartal bilden.



Insgesamt verzeichnete CEWE auch im dritten Quartal vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen in allen Segmenten rückläufige Erlöse, was zu einem um 10,7% yoy geringeren Konzernumsatz i.H.v. 136,3 Mio. Euro führte (MONe: 149,4 Mio. Euro). Im Kerngeschäft Fotofinishing dominierte insbesondere das geänderte Urlaubsverhalten durch u.a. lokale Reisebeschränkungen, sodass sich die Anzahl der Fotobücher spürbar um 15,5% in Q3 reduzierte. Der Segment-Umsatz lag mit 110,4 Mio. Euro knapp 5,0% unter Vorjahr, wohingegen das EBIT mit 0,2 Mio. Euro aufgrund eines erfolgreichen Upsellings und Kostenreduktionen noch leicht positiv war (Q3/19: 0,8 Mio. Euro). Auch im Segment KOD waren die Folgen der Pandemie angesichts einer geringeren B2B-Aktivität (u.a. weniger Events) noch zu spüren, wenngleich die negative Dynamik im Jahresverlauf abnahm. So verringerten sich die Erlöse um 38,1% yoy auf 15,4 Mio. Euro. Der operative Ergebnisrückgang konnte dank bereits Ende 2019 eingeleiteter und rückgestellter Restrukturierungsmaßnahmen wie der Zusammenlegung der beiden Produktionsstandorte eingedämmt werden und lag trotz der geringeren Top-Line mit -1,6 Mio. Euro absolut betrachtet nur leicht unter Vorjahr (Q3/19: -0,8 Mio. Euro). Strategiebedingt reduzierten sich auch die Umsätze im Einzelhandel (-12,5% yoy auf 9,0 Mio. Euro; EBIT -0,1 Mio. Euro).

Nach 9M fielen die Erlöse trotz einer weiterhin schwachen Entwicklung im KOD (-35,0% yoy) und Einzelhandel (-23,0% yoy) angesichts eines soliden Wachstums im Fotofinishing (+5,9% yoy) mit 413,3 Mio. Euro nur geringfügig (-3,3% yoy). Das operative Ergebnis lag aufgrund von

Kostensenkungsmaßnahmen, vorteilhafter Produktmixeffekte sowie einer starken Performance im Fotofinishing im ersten Halbjahr (+12,2% yoy) bei knapp -0,6 Mio. Euro (9M/19: -2,0 Mio. Euro). Das somit verbesserte Niveau impliziert eine stabile Entwicklung in einem äußerst herausfordernden Marktumfeld und bildet u.E. eine gute Grundlage für das gewöhnlich ergebnisstarke Jahresschlussquartal. Seite 2 ► Seite 1 von 2 CEWE Stiftung Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 120,00 Euro

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer