WIESBADEN (ots) - Im August 2020 haben die deutschen Amtsgerichte 1 051

Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes (Destatis) 35,4 % weniger als im August 2019. Die wirtschaftliche

Not vieler Unternehmen durch die Corona-Krise spiegelt sich somit bislang nicht

in einem Anstieg der gemeldeten Unternehmensinsolvenzen wider. Ein Grund dafür

ist, dass die Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen vom 1.

März bis zum 30. September 2020 ausgesetzt wurde.



Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im August 2020 im Baugewerbe mit 173

Fällen (August 2019: 266). Unternehmen im Wirtschaftsbereich Handel

(einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) stellten 165

Insolvenzanträge (August 2019: 280). Im Bereich der freiberuflichen,

wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen wurden 129 (August 2019:

168) und im Gastgewerbe 123 (August 2019: 193) Insolvenzanträge gemeldet.

Ansteigende Zahlen waren nur in wenigen Segmenten zu verzeichnen, unter anderem

im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 23 auf 31

Verfahren.







Unternehmensinsolvenzen stiegen im August 2020 auf 17,4 Milliarden Euro. Im

August 2019 hatten sie noch bei 1,6 Milliarden Euro gelegen. Der Anstieg auf die

außerordentlich hohe Forderungssumme setzt sich maßgeblich aus der

gesamtschuldnerischen Haftung mehrerer Tochtergesellschaften eines in die

Insolvenz geratenen Großunternehmens zusammen. Dabei haftet jede der zur

Insolvenz angemeldeten Tochtergesellschaften des Großunternehmens in Höhe der

voraussichtlichen Forderungen des gesamten Großunternehmens, sodass es zu einer

Mehrfachzählung kommt.



65,3 % weniger Verbraucherinsolvenzen im August 2020 als im Vorjahresmonat



Neben den Unternehmensinsolvenzen meldeten 2 857 übrige Schuldner im August 2020

Insolvenz an. Das waren 60,2 % weniger als im Vorjahresmonat. Darunter waren 1

818 Insolvenzanträge von Verbraucherinnen und Verbrauchern (-65,3 %) sowie 765

Insolvenzanträge von ehemals selbstständig Tätigen (-52,0 %).



Der deutliche Rückgang an Insolvenzanträgen von Verbraucherinnen und

Verbrauchern hatte sich bereits im Juli angedeutet und ist vermutlich darauf

zurückzuführen, dass die Bundesregierung ein Gesetz zur schrittweisen Verkürzung

von Restschuldbefreiungsverfahren von sechs auf drei Jahre plant. Die

Neuregelung soll bereits für ab dem 1. Oktober 2020 beantragte

Verbraucherinsolvenzverfahren gelten und Verbraucherinnen und Verbrauchern einen

schnelleren wirtschaftlichen Neuanfang im Anschluss an ein Insolvenzverfahren Seite 2 ► Seite 1 von 2



