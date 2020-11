JPMORGAN belässt Hapag-Lloyd auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62,80 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal hätten den bereits bekannten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das vierte Quartal werde wohl besser als das dritte ausfallen./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Hapag-Lloyd Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de