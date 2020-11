AllianzGI Die Woche voraus: Zurück zur Normalität? Gastautor: Simon Weiler | 13.11.2020, 10:37 | 46 | 0 | 0 13.11.2020, 10:37 | Liebe Leserinnen & Leser, in der neuen Woche werden eine Reihe wichtiger Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Auch die US-amerikanische Politik bleibt auf der Agenda. Ganz am Horizont steht dann die Frage: Was machen eigentlich die Zentralbanken? Für die Anleger geht die Jagd nach Kapitaleinkommen weiter… Wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr in unserer aktuellen „Die Woche Voraus“ (PDF-Download). » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer