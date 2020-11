ESG in der Praxis – Nemetschek

Kreislaufwirtschaft – mit weniger mehr tun

Die Kreislaufwirtschaft ist bestrebt, vom Modell des „Produzierens, Nutzens und Entsorgens“ zu einer Wirtschaftsform überzugehen, bei der die Lebensdauer von Produkten und Materialien besser genutzt und verlängert wird. Bei diesem Ansatz soll nicht nur der maximale Wert aus einem Produkt während seiner Nutzungsdauer geschöpft werden. Vielmehr sind auch Verfahren zur Rückgewinnung und Regeneration der eingesetzten Materialien eingebunden. Sie sind daher mehrfach verwendbar, wodurch weniger natürliche Ressourcen verbraucht werden.

Ein in der Kreislaufwirtschaft tätiges Unternehmen ist die deutsche Softwarefirma Nemetschek. Sie stellt Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen (AEC-Branche) Lösungen mittels Building Information Modeling (BIM) bereit. BIM ermöglicht eine vollständige Digitalisierung der Prozesse, die mit den Entwurfs-, Bau- und Verwaltungsphasen einhergehen. Ziel des Unternehmens ist es, seine Kunden dabei zu unterstützen, Gebäude und Infrastrukturen zu schaffen, die sich durch mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Komfort auszeichnen. Nemetschek will dadurch die Lebensqualität der Menschen steigern, die diese Gebäude nutzen, und so gesunde und effiziente gesellschaftliche Verhältnisse fördern.