Einfachheit und stabiler Preis sind Kunden besonders wichtig: 51% der Befragtenwünschen sich, dass ihre Schadenfreiheitsklasse übernommen wird. 45% wünschensich keine jährliche Beitragserhöhung, 38% keine Beitragserhöhung nach einemUnfall.Auch Flexibilität scheint eine wichtige Rolle für Autofahrer zu spielen: 17%wollen einfach Freunde und Familie mitversichern, 16% wünschen sich eineneinfachen Versicherungswechsel. Immerhin 11% hätten gerne die Möglichkeit zurflexiblen Kündigung, 8% eine einfache Schadensmeldung per App.Christian Wiens, Gründer und CEO des digitalen Versicherungsanbieters Getsafe,sieht in diesem Trend eine Chance für wechselwillige Kunden: "Schon heute sehenwir bei Versicherungen eine Entwicklung ähnlich wie beim Online Banking:Verbraucher tendieren immer mehr zu digitalen Angeboten, in denen sie ihrenSchutz einfach, kostengünstig und flexibel selbst gestalten können."Getsafe zeigt, wie es gehen kann: Bei der Entwicklung der Kfz-Versicherung hatder junge Heidelberger Versicherungsanbieter Kundenwünsche maßgeblich miteinbezogen und konnte so eine Autoversicherung auf den Markt bringen, dieeinfach anders ist: Gefahrene Kilometer, mitversicherte Fahrer, persönlicheDaten - alles kann sekundenschnell einfach in der App angepasst werden, ohneZusatzkosten.Mit wenigen Klicks wird die Versicherung über das Smartphone abgeschlossen,Schäden gemeldet und der Versicherungsschutz in Echtzeit verwaltet. Bis zu fünfweitere Fahrer, die mindestens 25 Jahre alt sind, können auf diese Weise einfachkostenlos mitversichert werden.Nach einem Unfall bleibt der Preis für die Versicherung außerdem weiter günstig.Das stellt Getsafe über einen besonderen Ansatz sicher: Andere Versicherererhöhen die Beiträge nach einem Unfall, da die Schadenfreiheitsklassezurückgestuft wird. Nicht so bei Getsafe; dadurch bleibt der Beitrag auch nacheinem Unfall gleich!In Zukunft können digitale Versicherungsanbieter ihre Angebote noch stärker anden Bedürfnissen der Kunden ausrichten, indem sie Daten klug analysieren. Solegt der technologische Ansatz der jungen Versicherer den Grundstein, um Unfälleund gefährliches Fahrverhalten anhand von Smartphone-Daten zu erkennen und zuvermeiden. Kfz-Versicherungen könnten sich auf diese Weise viel stärker amindividuellen Fahrverhalten orientieren - und werden damit am Ende für allefairer.Pressekontakt:DR. LYDIA PREXLmailto:l.prexl@hellogetsafe.com | +49 151 555 69 709 |http://www.hellogetsafe.comGetsafe Digital GmbHOffice Address: Design Offices | Langer Anger 7-9 | 69115 Heidelberg| GermanyRegistered Address: Waldhofer Str. 102 | 69123 Heidelberg | GermanyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120326/4761786OTS: Getsafe Digital GmbH