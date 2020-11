Die Batterien der Quantron AG sind Kobalt- und Nickelfrei und sorgen mit der LFP-Technologie für die nötige Sicherheit / Quantron ist CATL European Importer (FOTO)

Augsburg (ots) - Die Batterien der Quantron AG sind Kobalt- und Nickelfrei und

sorgen mit der LFP-Technologie für die nötige Sicherheit



Auch in Sachen Batterie kann die Quantron (http://www.quantron.net) AG ihren

Kunden individuelle Lösungen anbieten und den Nachhaltigkeitsgedanken durch

Second-Life-Anwendungen weiter verfolgen.



Standardbatterien der Quantron AG





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Quantron AG setzt auf Nachhaltigkeit und gemäß diesem Grundsatz sind auchdie Batterien, welche gemeinsam mit dem Partner CATL (Contemporary AmperexTechnology) vertrieben werden, frei von den umstrittenen Werkstoffen Kobalt undNickel. Laut einer Prognose soll der EU-weite jährliche Bedarf an Nickel zurHerstellung von Lithium-Ionen-Batterien im Jahr 2030 bei 112 Tonnen liegen. ImJahr 2018 waren es noch 6 Tonnen. Durch die Kobalt- und Nickel-freien Batterienmöchte die Quantron AG einen Beitrag zur Reduzierung dieser strittigen Rohstoffe in der Batterieproduktion leisten und dadurch zu einer nachhaltigen e-Mobilitätbeitragen (Quelle: de.statista.com). Dieser starke Anstieg resultiert primär ausdem prognostizierten Wachstum des Leistungsbedarfs der Batterien fürElektroautos. In 2020 werden noch 50 Gigawattstunden benötigt, in 2030 werden eskonservativen Schätzungen zufolge 800 Gigawattstunden für Elektroautos sein(Quelle: de.statista.com). Hinsichtlich der Sicherheit sind weitere wesentlicheVorteile augenscheinlich. Grundsätzlich kann zwar jeder Energiespeicher durchunsachgemäße Handhabung oder auch aufgrund von Unfällen zu einer schlagartigenEnergieabgabe gebracht werden, jedoch bietet die spezielle LiFePO-Technologie,welche in den Batterien der Quantron AG verbaut ist, zwei wesentliche Vorteilegegenüber Nickel-basierten Systemen. Zum einen ist die chemische Verbindung vonPhosphor und Sauerstoff äußerst stark, wodurch der Sauerstoff nicht entweichenund sich somit nicht entzünden kann. Zum anderen ist hervorzuheben, dass es beiTemperaturen unter 300 Grad Celsius zu keinen sicherheitsrelevanten Effektenkommt. Auch der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik(VDE) und die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik(DKE) kommentiert dies folgendermaßen: "LFP ist u.a. dadurchsicherheitstechnisch außer Konkurrenz", (Quelle: Kompendium Li-Ionen-Batterien,IKT für Elektromobilität). Ein weiteres Argument, welches für LFP-Batterienspricht, ist der Preis, denn dieser ist deutlich niedriger als bei Batterien mitkostenintensiven Werkstoffen wie Kobalt und Nickel.