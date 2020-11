Clean Power Capital Corp.: Die Zukunft von Wasserstoff als Treibstoff wird unter der US-Präsidentschaft von Joe Biden strahlender sein

Die Zukunft von Wasserstoff als Treibstoff wird unter der US-Präsidentschaft von Joe Biden strahlender sein



VANCOUVER, British Columbia. 10. November 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: QILFF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Die zu 90 Prozent im Besitz des Unternehmens befindliche Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") kommentiert die Auswirkungen der Wahl von Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Mit der Erwartung, dass der gewählte Präsident Biden im Januar 2021 sein Amt antreten wird, hat die US-amerikanische Industrie für saubere Energie mit Begeisterung und Hoffnung reagiert.

Es wird erwartet, dass die USA (unter dem gewählten Präsidenten Biden) dem Pariser Klimaschutzabkommen der Vereinten Nationen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen wieder beitreten werden. Der gewählte Präsident Biden hat erklärt, dass die US-Bundesregierung erheblich in saubere Energie und die dazugehörige Infrastruktur investieren wird, einschließlich Wasserstoffinfrastruktur (https://joebiden.com/climate-plan/).

Greg Wetstone, CEO des American Council on Renewable Energy (Acore), bezeichnete die Wahl als "historisch" und als eine Wahl, die "die Zukunft der sauberen Energie schaffen würde, die die Amerikaner wollen, und von der Wissenschaftler sagen, dass wir sie brauchen"1.

"PowerTap freut sich, dass der gewählte Präsident einen aggressiven Plan für die Einführung sauberer Energie hat, einschließlich Wasserstoff," sagte Raghu KIlambi, CEO von PowerTap. "Da die US-Bundesregierung zuvor in die PowerTap-Technologie investiert hat, sind wir optimistisch, dass wir einen Platz am Tisch haben werden, wenn Ausgabeninitiativen für saubere Energie/Wasserstoffinfrastruktur in den USA geplant werden."