Barings-Fondsmanager Ward: Weshalb die Ängste vor einer Tech-Bubble übertrieben sind

Vielmehr entwickelt sich der Technologiesektor unbestreitbar zu einem der Spitzenreiter, die aus der gegenwärtigen Krise herauskommen werden. Die einfachste Erklärung für die zunehmende Dominanz des Sektors ist der Umstand, dass im Jahr 2020 die Auswirkungen von COVID-19 und die anschließenden rezessiven Auswirkungen auf bestimmte Marktsektoren zu einer Underperformance der Finanz- und Energiesektoren sowie vieler kleinerer Unternehmen geführt haben, was die Indexgewichtungen viel stärker in Richtung der Technologie- und Internetunternehmen mit größerer Marktkapitalisierung verschoben hat.

„Die beeindruckende Performance des Technologiesektors und die zunehmende Konzentration in den Indizes hat zu Befürchtungen geführt, dass sich aufgrund überhöhter Bewertungen eine Blase gebildet hat, die zu platzen droht. Unserer Ansicht nach sind solche Befürchtungen nicht gerechtfertigt, und wir glauben, dass die Aussichten für den Technologiesektor weiterhin gesund sind.

Zweitens gibt es fundamentale Gründe, weshalb Technologieunternehmen so gut performen. So mussten aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie viele Unternehmen ihre IT-Ausgaben erhöhen, um Homeoffice zu ermöglichen, Verbraucher haben verstärkt Online-Shopping betrieben und Teenager sich mit TikTok und Instagram die Zeit zu Hause vertrieben. Diese kurzfristigen Auswirkungen sind Zeichen für weitaus stärkere Veränderungen in der Art und Weise, wie Technologie im Alltag eingesetzt wird und wie Unternehmen beginnen, sie zu nutzen.