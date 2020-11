Gewinner*innen im Videowettbewerb Fast Forward Science Kategorie VISION und im neuen Young Scientist Award stehen fest

München (ots) - Wer im diesjährigen Videowettbewerb Fast Forward Science

erfolgreich war, wird heute bekanntgegeben. Der Deutsche Zukunftspreis ist

Partner der Kategorie VISION und hat in diesem Jahr auch den neuen Young

Scientist Award ausgeschrieben.



Nicht über Schwierigkeiten klagen, sondern sie als Herausforderungen annehmen

und sich Gedanken machen, wie man diese lösen könnte. Das ist in der Kategorie

VISION gefragt und spannende Ideen dazu, gleich ob Zukunftsvision oder schon in

der Realität angekommen, sollten als interessante Videos die Jury überzeugen.







ausgelobt, der Young Scientist Award. Mit diesem Preis zeichnet der Deutsche

Zukunftspreis das beste eingereichte Video von Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler aus, die noch am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere

stehen.



Wer die Gewinner*innen sind, ist heute, 13. November 2020, per Livestream ab

19.00 Uhr, hier https://fastforwardscience.de/preisverleihung/ mitzuerleben.



Pressekontakt:



Büro Deutscher Zukunftspreis

Dr. Christiane A. Pudenz

Cuvilliésstraße 14

81679 München

Tel.+49(0)89 30703444

mailto:info@deutscher-zukunftspreis.de

http://www.deutscher-zukunftspreis.de

http://www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis

https://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/25570/4761812

OTS: Deutscher Zukunftspreis





