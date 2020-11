Designer Parfums und Formel 1® präsentieren die offizielle F1® Fragrances Engineered Collection

London (ots/PRNewswire) - Fünf einzigartige Unisex-Düfte von Parfum-Meistern in

Designflakons von Ross Lovegrove sind ab sofort auf f1fragrances.com erhältlich



Designer Parfums und die Formel 1 freuen sich, die Europa-Markteinführung der

offiziellen F1® Fragrances Engineered Collection bekannt zu geben. Fünf

außergewöhnliche, luxuriöse Düfte der Haute Parfumerie fangen die Quintessenz

der Formel 1 in einzigartig gestalteten Flakons ein, die von einem

beeindruckenden 3D-Print Exoskelett umgeben sind, und nehmen Formel 1-Fans und

Liebhaber der Avantgarde-Parfümerie auf eine fantastische olfaktorische Reise

durch den spannenden Verlauf eines Formel 1-Grand Prix mit.





Zum Auftakt des F1 Parfüm Projektes präsentierte Designer Parfums im Rahmen desGroßen Preises von Abu Dhabi 2019 die F1® Collector's Edition, zu welcher einelimitierte Auflage dreier exklusiver Luxuskunstwerke des visionären DesignersRoss Lovegrove gehören .Die F1 Fragrances Engineered Collection kombiniert moderne Inhaltsstoffe mitzeitlosen Materialien und kreiert damit innovative, gewagte Parfums.Inspiriert von der Leidenschaft, der fortschrittlichen Technologie und demGlamour der Formel 1, erzählt jeder Duft seine eigene Geschichte von Mut,Leistung, Entschlossenheit, Furchtlosigkeit und Sieg.Die Kollektion verkörpert das Dröhnen der Motoren, die Spannung auf derStartaufstellung, den Wagemut der Fahrer und die Siegesfeier auf dem Podium, dieüber eine halbe Milliarde Formel 1-Fans rund um den Globus regelmäßig mitBegeisterung erfüllen.Die F1 Fragrances Engineered Collection ist eine Weltneuheit in derParfümindustrie und wurde unter Verwendung der neuesten 3D-Drucktechnologie fürdie digitale Lichtsynthese entwickelt. Dafür entwarf Ross Lovegrove einkomplexes, atemberaubendes Exoskelett aus technopolymerem Harz als Gehäuse fürdie edle Duftflasche, beide von der Aerodynamik und den eleganten Linien desFormal 1-Fahrgestells inspiriert.Fans können aus fünf raffinierten Haute Parfumerie Düften wählen, die alle denNervenkitzel und die Aufregung eines Formel 1-Grand Prix einfangen. DieDuft-Kollektion variiert zwischen klassischen und kühnen Elementen und wurde voneinigen der weltbesten Parfümeure, darunter Emilie Coppermann, Alexandra Carlin,Aliénor Massenet, Louise Turner, Fabrice Pellegrin und Pierre Gueros, zu einemharmonischen Ensemble verbunden.Die Kollektion besteht aus den folgenden Düften:PRECIOUS METTLEInspiriert von der Spannung VOR DEM START und der KÜHNHEIT der FahrerEine Hommage an die mutigen Fahrer, die Pionierarbeit in der Formel 1 geleistet