Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Green Land-Anleihe (A283WN) und verkauft Bilfinger-Bond (A2YNQW)

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe der Green Land Investment S.A. mit Laufzeit vom 22.12.2020 bis 22.12.2027 ist mit einem Zinskupon in Höhe 4,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 22.06. und 22.12.) ausgestattet. Im Rahmen der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission werden bis zu 16,7 Mio. Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert. Die Börseneinführung ist zum Jahresbeginn 2021 im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind keine vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin vorgesehen. Die Anleihegläubiger sind durch eine erstrangige Buchgrundschuld, die Verpfändung von Nießbrauchzahlungen sowie eine Garantie der Nießbrauchzahlungen durch Peronnes Invest S.A. abgesichert.

Green Land Investment S.A.

Die Green Land Investment S.A. mit Geschäftssitz Luxemburg wurde gegründet, um in Immobilen im Ferienresort „Your Nature“ in Belgien zu investieren. Die Gesellschaft beteiligt sich so indirekt an der Finanzierung und partizipiert von der Entwicklung des Resorts. Hierzu erwirbt Green Land Investment 57 Ferienhäuser des ersten Bauabschnitts und überlässt diese Häuser im Rahmen eines Nießbrauchvertrags über zwanzig Jahre der Betreibergesellschaft Your Nature S.A. zur Vermietung bzw. für den Resort-Betrieb.

