Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln, 13. November 2020 (ots) - Die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf denAlltag - ein Thema, das seit dem Frühjahr ganz Deutschland beschäftigt und derTitel der Ad Alliance Corona-Studie ist. Seit März 2020 führt die Ad Alliancekontinuierlich Befragungen zum Mediennutzungs-, Freizeit- und Konsumverhaltender Deutschen durch und veröffentlicht aktuell die Ergebnisse der 5. Welle, diezu Beginn des (Teil)-Lockdowns durchgeführt wurde. Es zeigt sich, dass dieDeutschen offensichtlich krisenerprobt sind. Deutschland geht wesentlichgelassener mit dem "Lockdown Light" um und kehrt zum gelernten Verhalten währenddes ersten Lockdowns zurück: Soziale Kontakte werden wieder zurückgefahren, dieFreizeitgestaltung findet erneut zu Hause statt und zum Arbeiten kehrt man indas bereits eingerichtete Mobile-/Home-Office zurück. Die Shopping-Lust istdagegen nahezu ungebrochen und an Ideen für die Zeit während, aber auch nach dem(Teil)-Lockdown mangelt es nicht.Auch im Jahr der Corona-Pandemie - Weihnachten steht dennoch vor der Tür und mitBlick auf die Pläne der deutschen Bevölkerung darf sich der Handel freuen, denndas Konsumverhalten bleibt trotz Lockdown stabil. Viele halten an ihrenbisherigen Konsumgewohnheiten fest und tätigen ihre Einkäufe weiterhin - egal obvor Ort oder online. Gerade jetzt, im vierten Quartal steigert sich die Kauflustin gewohnter Manier. Weihnachtswünsche wollen trotz Pandemie erfüllt werden undso geben 82 Prozent der Befragten an, mindestens genauso viel ausgeben zu wollenwie bisher. Die Wunschliste wird von Büchern/eBooks, Spielwaren und(hochwertige) Lebensmittel und Delikatessen angeführt - alles Produkte, die imZweifelsfall auch online eingekauft werden können. Unabhängig von den geplantenWeihnachtseinkäufen konsumiert Deutschland weiterhin: Insgesamt werdenSpielwaren, elektronische Geräte sowie Büro- und Schreibwaren-Artikel häufigergekauft als vorher. Favoriten beim Online-Shopping sind ungebrochen seit Beginnder Pandemie elektronische Geräte und Bekleidung/Schuhe/Accessoires/Schmuck. Vonder Möglichkeit, 24 Stunden täglich, kontaktfrei und bequem einkaufen zu könnenwird rege Gebrauch gemacht."Die Praxis bestätigt die Forschungsergebnisse", erklärt Frank Vogel , CSMO derAd Alliance. "Nicht nur die Konsumenten gehen gelassener mit der Situation um,sondern auch die Werbewirtschaft. Im Gegensatz zum Frühjahr ist die Pandemienicht neu, sondern begleitet uns schon seit einigen Monaten durch den Alltag,entsprechend hat sich jeder auf das 'New Normal' eingestellt. Wir sindzuversichtlich, dass es nicht erneut zu großen Unsicherheiten im Markt kommenwird. Der bisherige Verlauf des vierten Quartals gibt uns Zuversicht - es wird