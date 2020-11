Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mönchengladbach (ots) - Die Audi AG hat eine weitere herbe Niederlage imDiesel-Abgasskandal einstecken müssen. Streitgegenständlich vor dem LandgerichtKonstanz war ein Porsche Macan S mit dem Dreiliter-Dieselmotor EA897 und sechsZylindern der Abgasnorm Euro 6. Damit wurde die Audi AG einmal mehr wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach § 826 BGB verurteilt.Der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr. HartungRechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ) hateinen weiteren wichtigen Sieg im Dieselskandal errungen. Die Audi AG wurde vomLandgericht Konstanz (Urteil vom 05.11.2020, Az.: C 3 0 67/20) zur Zahlung von56.857,28 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligenBasiszinssatz seit dem 24. März 2020, zur Freistellung von vorgerichtlichentstandenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 1.954,46 Euro sowie zurvollständigen Übernahme der Kosten des Rechtsstreits verurteilt.Streitgegenständlich war ein Porsche Macan S mit dem Dreiliter-Dieselmotor EA897und sechs Zylindern (Euro 6). Es gab bereits einen verpflichtenden Rückruf desKraftfahrtbundesamtes (KBA) in Bezug auf das Emissionsverhalten des Fahrzeugsfür den streitgegenständlichen Motor im Mai 2018."Der Motor des Fahrzeugs des Klägers verfügt als unzulässige Abschalteinrichtungunter anderem über ein sogenanntes Thermofenster. Es handelt sich dabei um einAbgasrückführungssystem, durch das der Ausstoß von Stickoxiden reduziert wird.Bei Temperaturen außerhalb eines bestimmten Bereiches wird die Abgasrückführungreduziert. Der Kläger hat mit dem von der Beklagten hergestellten und in Verkehrgebrachten Pkw ein Fahrzeug erworben, welches in einem bedeutsamen Gesichtspunktanders beschaffen war, als der Kläger dies erwarten durfte. Ein vernünftigerDurchschnittskäufer darf ohne Weiteres davon ausgehen, dass ein von ihmerworbener PKW entweder zu Recht zugelassen oder zulassungsfähig ist. Hierzugehört, dass die für das Fahrzeug erforderliche Typgenehmigung nicht durchTäuschung erwirkt wurde", gibt Anwalt Dr. Gerrit W. Hartung die Begründung desGerichts wider. Seine Kanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- undVerbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung von Betroffenen desAbgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" derersten Stunde.Das Gericht betont: Bei der in das streitgegenständliche Fahrzeugimplementierten Motorsteuerungssoftware handle es sich zudem nach der