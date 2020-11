WARBURG RESEARCH belässt Sixt-Staemme auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sixt nach Zahlen von 91 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal habe die vorläufigen Angaben bestätigt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal dürfte schwach ausfallen, aber die Aussichten auf einen Corona-Impfstoff bestätigten die guten langfristigen positiven Perspektiven des Autoverleihers./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Sixt Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de