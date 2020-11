va-Q-tec schließt umfassende Eckpunktevereinbarung zur globalen Corona-Impfstofflogistik ab

Seite 2 ► Seite 1 von 3

va-Q-tec, Anbieter hocheffizienter Thermocontainer und -boxen für die temperaturkontrollierte Logistik, vermeldet den erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Eckpunktevereinbarung mit einem globalen Top-Pharmahersteller zur Bereitstellung von Thermocontainern für die internationale Distribution eines Corona-Impfstoffes. Die Parteien beabsichtigen, auf Basis der Eckpunktevereinbarung in Kürze eine abschließende Vereinbarung über das Gesamtvolumen der Zusammenarbeit zu schließen.Mit dem Partner ist vereinbart, dass die großvolumige Distribution seiner Vakzine vorbehaltlich deren Zulassung im 1. Quartal 2021 mithilfe der Thermocontainer von va-Q-tec global starten soll. Das mögliche Auftragsvolumen erstreckt sich über mehrere tausend der Hochleistungs- Thermocontainer und liegt damit umsatzseitig im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Wesentliche Voraussetzung hierfür ist unter anderem die Zulassung des Wirkstoffes, von der zum jetzigen Zeitpunkt ausgegangen wird. Bei der vorliegenden Vereinbarung handelt es sich bei voller Umsetzung um die umfangreichste in der Unternehmensgeschichte und wohl auch um die erste und eine der größten in der Thermocontainer-Branche überhaupt.va-Q-tec befindet sich mit weiteren internationalen Impfstoff-Herstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen für Aufträge in Bezug auf Impfstofftransporte.va-Q-tec AGFelix RauTelefon: +49 931 35942 - 2973Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AGClaudius KrauseTelefon: +49 611 - 20 585 5-28