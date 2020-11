Disclaimer

DAX – 13.000er Marke als Sprungbrett? Der DAX® korrigierte in den vergangenen 24 Stunden einen Großteil der überkauften Lage und setzte wenig überraschend an die 13.000 Punkte-Marke zurück. Ausgehend von dieser psychologisch wichtigen Unterstützung zeigt der Index am Vormittag eine …